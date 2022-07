La siccità colpisce anche la risaia cantonale

Fa caldo e non piove. La prolungata assenza di precipitazioni di questo periodo, unita a quella dell’inverno, rischia di rovinare il raccolto dell’unica risaia cantonale. “Abbiamo sentito l'influsso già questo inverno quando solitamente non abbiamo bisogno di bagnare le colture, invece quest'anno ha costituito una prima eccezione”, ha spiegato ai microfoni di Ticinonews il direttore dell’azienda Terreni alla Maggia Fabio del Pietro. “Il mese di giugno ha fatto registrare alcuni temporali intensi, una situazione migliore, ma a lungo termine siamo preoccupati perché per le nostre colture abbiamo bisogno di acqua”, ha affermato del Pietro.