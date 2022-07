La Russia chiude il gas, l’Europa trema

“La prima parte dell’inverno dovrebbe essere coperta” Potrebbe arrivare una penuria di gas in Svizzera? “È difficile fare delle stime”, ha risposto Dotta, “ma i livelli di stoccaggio sono buoni e dunque non c’è da avere paura da qui alla fine dell’anno. La prima parte dell’inverno dovrebbe essere coperta, ma dipende da che tipo di inverno sarà.”, ha sottolineato il direttore di Metanord. “Arriviamo da inverni asciutti e miti, ma non sappiamo come sarà il prossimo. Se sarà rigido servirà più gas per riscaldare gli immobili, se sarà mite ne servirà meno.”

“Le dinamiche sono saltate, non c’è più nessuna logica”

“I prezzi continuano a salire e settimana scorsa non c’è stato un giorno senza un aumento del 5-6%”, ha spiegato Dotta. E sulle cause di questo aumento l’esperto ha spiegato che “probabilmente è dovuto alla chiusura di Nord Stream 1, ma è difficile capire cosa stia succedendo perché le dinamiche sono saltate, non c’è più nessuna logica e il mercato è in balia di queste speculazioni. Non c’è occasione che venga persa per motivare un ulteriore aumento”, ha aggiunto.