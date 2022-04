La Rete tram-treno è in mano a Collega-TI

Un risultato prestigioso

Questa scelta rappresenta un risultato di grande prestigio per l’ingegneria ticinese. Una conferma del suo valore in un contesto di gara caratterizzata dall’alta qualità delle proposte presentate. La progettazione della Rete, che rappresenta un’opera prioritaria per la mobilità del Luganese, seguirà ora le varie tappe, dove l’avvio del progetto esecutivo è previsto per la prossima estate. Entro la fine del 2022, inoltre, l’Ufficio federale dei trasporti dovrebbe esporre la decisione di approvazione dei piani per poi rilasciare l’autorizzazione per la costruzione della Rete tram-treno.