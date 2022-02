“La questione non verrà messa in un cassetto”

“Mai stati informati nei dettagli”

Al momento, conferma la presidente del club Fausta Alberti-Meroni ai microfoni di Ticinonews, nulla è ancora stato fatto e questo perché il club ha richiesto “la decisione del Tribunale per valutare la situazione”. Una volta letta la documentazione, la società “dovrà prendere la decisione finale” che – conferma la presidente - dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per formalizzare il richiamo all’allenatrice – sostiene - è però necessario “consultare con attenzione gli atti”. Questo perché “il club non è mai stato informato nei dettagli” su quello che stava accadendo. Il comitato riunito in queste ore ha sul tavolo la delicata questione che ha l’urgenza di trovare presto una risposta, la quale dovrà essere “giusta e nel rispetto di tutti”. Ad ogni modo, rassicura Alberti-Meroni, “la vicenda non verrà messa in un cassetto”.