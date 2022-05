La polizia scientifica apre le porte

A tutti è capitato di vedere, o almeno di sentire parlare, della polizia scientifica. Complici anche le serie tv che negli anni hanno reso sempre più popolare questa professione, le scienze forensi non cessano di destare interesse, al punto che molti giovani desidererebbero intraprendere questa carriera. Ma come si entra nella polizia scientifica? Il pomeriggio informativo che ha avuto luogo al padiglione Conza si prefigge appunto di rispondere a queste domande.

Il pomeriggio si è svolto in due parti: la prima teorica, in cui si è illustrato il percorso di studi necessario ad entrare nella polizia scientifica, mentre poi si è passati ad aspetti più pratici, come il la raccolta di immagini fotografiche e registrazioni 3D, o la ricostruzione di una scena del crimine, dov’è stato possibile assistere all’intervento degli agenti forensi.