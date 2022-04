La polizia arriva per le urla e trova il cadavere

Prima le urla La polizia, stando ad alcune indiscrezioni, è giunta sul posto in seguito a una segnalazione: un giovane stava dando in escandescenze per strada e quando i vicini, affacciati a una finestra, gli hanno chiesto di tranquillizzarsi se l’è presa con loro cercando di sfondare la porta di casa.

Fermato un uomo

Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato l’uomo, ma presto è stato chiaro che quello non era un intervento di routine. In un’abitazione, infatti, è stato trovato il corpo senza vita della madre del giovane. Le indagini ora dovranno chiarire le cause della morte della donna. Stando a nostre informazioni il figlio è in stato di fermo, ma ogni pista rimane aperta. Gli accertamenti finora esperiti, ha infatti sottolineato la Polizia in una nota, non permettono di escludere l’intervento di terze persone.