La musica dell’Osi incanta Vienna

Serata memorabile, ieri venerdì 18 febbraio a Vienna, per l’Orchestra della Svizzera italiana e il suo direttore principale Markus Poschner. L’OSI era invitata ad esibirsi nella celebre Sala Dorata del Musikverein, uno dei palcoscenici più famosi del mondo. Per intenderci, è la sala che tutti gli anni vediamo a Capodanno nel famoso concerto trasmesso in mondovisione.

La sinfonia Patetica

La Sinfonia Patetica di Čajkovskij è stata proposta dall’OSI e Poschner a Vienna in una lettura inedita, più cameristica, “piena di sfumature e dettagli che troppo spesso si perdono nelle esecuzioni ‘monumentalistiche’ tipiche della tradizione russo-sovietica”, sottolineano in una nota stampa. “Le dimensioni dell’OSI (una quarantina di musicisti in organico) sono ideali per questo processo di ricostruzione del suono originale voluto da Čajkovskij, che l’Orchestra della Svizzera italiana porta avanti al LAC in una serie di concerti riuniti sotto l’egida del progetto Tracce”, si legge.