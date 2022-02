La mostra “Onironauta” alla Filanda di Mendrisio

Il significato

“Onironauta” sta per “navigatore di sogni”, indica una nota della Filanda. Al centro della mostra il colore e in particolare “una dimensione surreale tinta di blu indiano e verde inglese”, prosegue la nota. Il visitatore entra così nel mondo dei sogni dell’artista composto da “immagini familiari e simbologie misteriose”. I dipinti ritraggono soggetti come volatili e piante, ciascuno con un significato specifico. È l'incontro fra due mondi che si intersecano e si completano, fondendosi.