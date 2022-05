La memoria dei ghiacciai

I visitatori potranno quindi scoprire quali tecniche e strumenti venivano e vengono tuttora utilizzati per misurare il fronte dei ghiacciai, il loro arretramento o avanzamento e quali documenti vengono elaborati per testimoniarne l’esistenza. Foto e video ne documenteranno anche l’evoluzione dalla fine del XIX secolo sino ad oggi, mostrando la loro importanza e le conseguenze del loro scioglimento causato dei cambiamenti climatici. Il pubblico potrà infine apprendere come si formano i ghiacciai, in che modo si muovono, come plasmano il territorio, quali sono gli elementi caratteristici e molto altro ancora. Particolare attenzione verrà anche data ai giovanissimi, grazie alla serie di attività didattiche che il Dipartimento del territorio offrirà a una quindicina di classi delle scuole elementari del Locarnese.