“La Lega dei Ticinesi pronta a nuove battaglie”

La Lega dei Ticinesi ha festeggiato il Primo d’Agosto sul Piazzale a Lago di Riva San Vitale. ”La scelta del Mendrisiotto non è casuale, trattandosi della regione che più sconta gli effetti deleteri – occupazionali, economici, sociali, ambientali, viari - della libera circolazione delle persone, contro cui la Lega si è sempre battuta e continuerà a battersi”, sottolineano in un comunicato.

Sono oltre 500 i simpatizzanti che si sono recati a festeggiare con la Lega. Il pranzo è stato preceduto da una parte ufficiale con gli interventi dei Consiglieri di Stato Norman Gobbi e Claudio Zali, del Consigliere nazionale Lorenzo Quadri, del granconsigliere Massimiliano Robbiani come rappresentante del Mendrisiotto, nonché di Sergio Bedulli (municipale di Riva San Vitale), Ivano Lurati (ex deputato GC) ed Andrea Sanvido.

“Dopo aver commemorato il compianto Marco Borradori, di cui ricorrerà a breve il primo anniversario della prematura scomparsa, il Movimento ha sottolineato come i valori fondanti della Svizzera siano oggi sempre più in pericolo”, spiegano. Ciò – a detta loro – “a causa sia delle minacce esterne - come l’arroganza dell’UE oltre che la notoria situazione geopolitica - ma anche di quelle interne: ovvero le maggioranze politiche ed un Consiglio federale sempre più sbilanciati a sinistra”. Insomma per la Lega, “l’abbandono della storica neutralità è un fatto tanto grave quanto scandaloso, che avrà pesanti ripercussioni sul futuro del nostro Paese”.