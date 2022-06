La grandine si abbatte sul Ticino

Strade imbiancate dai chiccchi Alcune regioni del Ticino sono già interessate dal nubifragio. Colpiti in particolare il Locarnese, Bellinzonese e Alto Vedeggio, dove la viabilità risulta difficoltosa, scrive la polizia cantonale via Twitter. Dalle foto inviate in redazione si vedono strade imbiancate dai chicchi di grandine a Giubiasco, Sant’Antonino, Losone e Brissago, dove le palline di ghiaccio hanno raggiunto almeno due centimetri di diametro. Anche nel Sottoceneri si sono viste brevi grandinate nel corso della mattinata. Attorno alle 10.30 la perturbazione si stava spostando in direzione nord, verso Leventina e San Bernardino.

Alcuni alberi caduti a Monte Carasso, altre strade allagate

Il temporale ha creato alcuni disagi a Monte Carasso, dove alcune piante sono cadute a causa del forte vento. La strada cantonale è stata temporaneamente chiusa per consentire i lavori di sgombero. Anche la strada tra Vira e Indemini nel Gambarogno è stata chiusa per la caduta di alberi. La cantonale nei pressi di Riazzino è invece stata chiusa per allagamenti, così come via al Piazzante sul piano di Magadino per lo stesso motivo.