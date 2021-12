La Funicolare Monte Brè cambia orario

A partire da domenica 12 dicembre entrerà in vigore il nuovo piano orari per la Funicolare Monte Brè. Una decisione presa a seguito di diverse analisi dei dati relativi all’affluenza negli esercizi degli ultimi anni. Il risultato è un minor tempo d’attesa tra le due tratte servite dalla Funicolare: una modifica necessaria anche a seguito della maggior affluenza dei passeggeri interessati a visitare il Monte Brè. I nuovi orari degli impianti, che resteranno chiusi dal 10 gennaio al 18 febbraio 2022 per i consueti lavori di manutenzione, sono consultabili direttamente sul sito www.montebre.ch/tariffe-orari/