La febbre da pastiglie di iodio arriva in Ticino

Anche in Ticino scatta la febbre da pastiglie di iodio. Un preparato di solito poco conosciuto e oggi ricercatissimo, ma quasi introvabile nelle farmacie che, nelle ultime settimane, sono subissate di chiamate. “Stiamo vedendo, da parte della gente, lo stesso comportamento di 10-11 anni fa, quando ci fu l’incidente di Fukushima”, commenta il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. “Anche in quel caso, in Ticino e in Svizzera, c’era stata una forte richiesta di queste pastiglie”.

Possibili danni alla tiroide

Una sorta di febbre da iodio dunque, scatenata dai presunti effetti benefici di questo preparato in caso di fuoriuscita di radiazioni nucleari, ma in gran parte – come spesso accade – non giustificata. L’ingestione di queste pastiglie, infatti, non solo non è assolutamente una panacea in caso di guerra nucleare ma, se fatta fuori dalle rigide prescrizioni dell’autorità federale, rischia di portare a gravi danni collaterali. “Fare una terapia preventiva non solo è inutile, ma danneggia la tiroide, che è soggetta a sviluppare delle gravi disfunzioni che potrebbero poi risultare anche irreversibili”, prosegue Zanini. Queste compresse di iodio “sono indicate in caso di incidente in una centrale nucleare con fuoriuscita di importanti quantitativi di iodio radioattivo. Nel caso di una bomba atomica, ad esempio, non verrebbero comunque né utilizzate né distribuite, perché non servirebbero a niente”.