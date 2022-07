La delegazione ucraina atterra a Lugano

Tra i partecipanti stranieri non ci saranno capi di Stato, ma la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e diversi premier, tra cui quello polacco, quello ceco e quello lituano. La Cechia ha assunto il 1° luglio la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea. La Russia non è stata invitata. Come confermato nei giorni scorsi, inoltre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non sarà presente di persona nella città sul Ceresio, come si era auspicato in un primo momento, ma interverrà probabilmente a distanza in videoconferenza.