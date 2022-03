“L’Ustra ripropone i semafori tra Cadenazzo e Quartino?”

“Il 19 maggio 2019 il 73,1% del popolo ticinese ha bocciato il credito di 3,3 milioni per l’installazione di semafori lungo la strada cantonale Cadenazzo - Quartino”, ricorda Marchesi. “La strada è ora di proprietà della Confederazione e USTRA avrebbe riproposto l’idea di installare dei semafori sulla strada in questione”. Marchesi chiede dunque al Consiglio federale se conferma l’intenzione di riproporre i semafori e in caso affermativo, se non ritiene sia in contrasto”con la chiara e legittima decisione del popolo ticinese”.