L’inverno in una notte, ma è già tempo di primavera

L’inverno si è risolto in una notte ed è già tempo di primavera. A comunicarlo su Twitter è MeteoSvizzera che però avvisa: “Non perdiamo le speranze, sono possibili nevicate in marzo”. Infatti, anche se l’inverno meteorologico termina a fine febbraio, nella prima parte di marzo condizioni invernali, con nevicate, si verificano con regolarità anche in pianura.