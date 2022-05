L’importanza delle api per la biodiversità

Oggi, 20 maggio, è la Giornata mondiale della api. Un insetto fondamentale per l’ambiente al fine di preservare la biodiversità; un tema che sta molto a cuore al Dipartimento del Territorio, che, oltre a sottolineare il suo impegno in materia, intende sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salvaguardia delle api, proponendo delle misure concrete e realizzabili da qualsiasi cittadino. Il DT ci tiene anche a evidenziare come questi importantissimi impollinatori devono essere protetti in quanto, come detto, rappresentano un valore inestimabile per l’ambiente, la conservazione della biodiversità e l’impollinazione delle specie vegetali, molte delle quali sono di uso alimentare per l’essere umano.

Api di diverso tipo

In Svizzera sono presenti circa 600 specie diverse di api, ma solo una – l’ape domestica – produce miele. Le restanti sono invece api selvatiche, quali insetti impollinatori, sono comunque importantissime per l’ambiente in quanto conservano diverse specie vegetali. Un terzo dell’alimentazione mondiale, così come il cotone impiegato nell’industria tessile, dipende infatti da questo tipo di insetti. Di questi tempi, purtroppo, lo stato di salute di questo piccolo insetto è molto critico: le popolazioni sono in netto calo e si calcola che una specie su due sia a rischio estinzione.

Principali cause

L’attività umana e il conseguente acceleramento del cambiamento climatico sono le principali cause della scomparsa delle api. Queste faticano infatti ad attingere alle risorse necessarie al loro nutrimento per via della mancanza di prati da fieno ma anche a causa della frequenza dei tagli meccanici dell’erba, delle pratiche dell’agricoltura intensiva e dell’uso di pesticidi. L’impiego di quest’ultimi, non solo in pratiche agricole, ma anche a livello amatoriale, crea tanti problemi alle api: anche se non muoiono subito, i residui di queste sostanze chimiche possono introdursi nella loro catena alimentare per poi accumularsi. A peggiorare ulteriormente la situazione c’è la perdita di microhabitat favorevoli alla nidificazione, come per esempio muri a secco, scarpate, legno morto e luoghi sabbiosi.

Immagine CdT/Zocchetti

Misure concrete

Di vitale importanza per la conservazione di questo insetto ci sono le politiche adottate a livello locale, ma anche la sensibilizzazione sui temi ambientali. Negli ultimi anni per la salvaguardia degli insetti impollinatori sul territorio ticinese sono state adottate delle misure e dei progetti mirati alla loro salvaguardia. In particolare, il DT ha fornito le linee guida ai comuni ticinesi al fine di esentare gli apicoltori dalla richiesta di licenza edilizia per la posa di un determinato numero di arnie all’interno della zona edificabile. Inoltre, la posa di al massimo trenta arnie, al di fuori della zona edificabile, dovrebbe venir esclusa dall’obbligo di licenza. Così facendo si cerca di agevolare l’importante attività degli apicoltori.