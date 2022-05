L’Etnorama è arrivato a Bellinzona

I volontari e i musei della rete etnografica

Da venerdì 20 maggio sarà inoltre accompagnato dal progetto FUORI TUTTO! volto a coinvolgere e attivare volontari nel settore culturale dei Musei.Chi sono i volontari e cosa ricevono in cambio? Il progetto si rivolge a persone tra i 18 e i 100 anni interessate alle collezioni etnografiche che mettono a disposizione il loro tempo qualche volta all’anno per la cura delle collezioni di uno o più musei etnografici del Cantone Ticino. I depositi, solitamente chiusi al pubblico, sono aperti e vissuti in prima persona dai partecipanti. L’impegno dei volontari è valorizzato con una giornata di formazione in catalogazione e riordino delle collezioni diretta da professionisti dell’ambito museale. Sulla lunga durata i volontari diventano “amici” del museo di riferimento scelto (partecipano alle assemblee, hanno entrata gratuita al museo) e diventano “ambasciatori” della cultura locale. La responsabile del progetto, Veronica Carmine, sarà presente presso l’Etnorama a Bellinzona venerdì 20 maggio (10-13.30) e mercoledì 25 maggio 16-18).