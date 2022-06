L’esercito in mostra a Locarno-Magadino

Le immagini di cingoli, carri armati e obici ci martellano ormai quotidianamente da quando è iniziato il conflitto in Ucraina. L’aspetto è simile, ma quelli che saranno in mostra alla base militare di Locarno-Magadino sono assolutamente inoffensivi e pacifici. Stiamo parlando dei mezzi dell’esercito svizzero che da mercoledì a domenica il pubblico potrà toccare con mano nella manifestazione locarnese. “Nell’ambito dell’esercitazione Odescalchi - spiega il brigadiere Stefano Laffranchini, sostituto comandante della divisione territoriale - intendiamo allenarci e vogliamo dimostrare alla popolazione che siamo pronti in caso di necessità. Per questo abbiamo pensato di centralizzare qui a Magadino una mostra sui nostri mezzi”.