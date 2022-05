L’EOC torna in salute

606 milioni distribuiti al Ticino Tra i dati più rilevanti, presentati questa mattina in conferenza stampa, si segnala un aumento dei pazienti acuti che hanno avuto accesso alle strutture dell’Ente (+9.9%), la forte crescita dell’attività ambulatoriale (+19.4%), la tenuta degli investimenti pur nel quadro complesso determinato dalla pandemia. Come sempre, viene rimarcato il dato del valore distribuito in Ticino (606 milioni, pari al 72% del valore generato).

Pazienti e collaboratori Nel complesso i pazienti stazionari sono stati 39’902, oltre 3’500 in più rispetto a due anni fa. I pazienti Covid sono stati 1’474, di cui 224 ricoverati in terapia intensiva. La degenza media è scesa da 6,39 a 6,18 giorni. Il personale è invece aumentato a 4’920 dipendenti (+451 a unità a tempo pieno).

Rinnovo contratto Roc La nuova capo area risorse umane Monica Ghielmetti Gianazza ha accennato al nuovo approccio “Cultura e Persone” che ha voluto impostare nel suo primo anno alla guida delle Risorse Umane, segnalando poi il risultato positivo del rinnovo del Contratto ROC per il personale non medico e l’ottenimento della certificazione di equità salariale.

Il primo anno di Martinetti

Il 2021 è stato anche il primo anno completo del direttore generale Glauco Martinetti. Un’occasione, dunque, per tracciare un primo bilancio. “È stato un anno positivo”, commenta ai microfoni di Ticinonews. “Nel 2021 abbiamo cambiato la presa a carico dei pazienti Covid, scaricando l’ospedale di Locarno che era l’unico centro EOC di riferimento. I pazienti Covid sono quindi stati ridistribuiti nelle altre strutture del Cantone. Questa è stata una scommessa vinta”, ribadisce Martinetti. Per quel che concerne i progetti, il direttore ha sottolineato l’avanzamento di nuovi servizi medicali, come il servizio di ortopedia trasversale. “Non ci siamo concentrati solo sul Covid, ma abbiamo portato nuovi contenuti medici in Ticino”.