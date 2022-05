L’economia difende il decreto Morisoli

“Le spese vanno a toccare il cittadino e la società intera, ed è un tema che va assolutamente corretto”, aggiunge. Argomenti che per l’appunto non convincono i contrari, che parlano invece di proposta austera e pericolosa per il ceto medio e le fasce meno abbienti, tanto più in un contesto economico incerto quanto quello attuale. La vicepresidente della Camera di Commercio Cristina Maderni risponde con le cifre. “In 10 anni la spesa per i dipendenti pubblici, il funzionamento della macchina statale e i sussidi è cresciuta del 30%”, sottolinea. “Vuol dire che tra poco la spesa sarà così tanto cresciuta che non avremo i mezzi. Ci devono essere delle entrate sufficienti per coprire queste spese”, aggiunge Maderni. E ad aumentare, rimarca, sono anche state imposte e tasse. “Le entrate fiscali hanno continuato a crescere malgrado le riforme”.