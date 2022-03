L’Associazione DaRe rischia la chiusura

In un periodo in cui la popolazione mostra grande solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, ci sono associazione benefiche che possono essere in crisi. È il caso di DaRe, associazione di Bellinzona che si occupa raccogliere e smistare capi di abbigliamento da destinare agli ospiti di centri di accoglienza in Ticino e all’estero, nonché offrire possibilità di integrazione con corsi di lingua, che è a rischio chiusura.