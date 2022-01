L’ampliamento del Fox Town ha la firma di Botta

Il tema del riuso è centrale anche nell’allestimento interno realizzato con il legname proveniente dalla tempesta Vaia abbattutasi nel nord-est italiano nell’ottobre del 2018. “A una materia prima già di per sé riciclabile, abbiamo dato un significato etico e di vita”, prosegue Botta. “Abbiamo recuperato un elemento che altrimenti sarebbe andato distrutto, per dargli un valore aggiunto, sia da un punto di vista ecologico sia da un punto di vista etico’.

L’impegno nei confronti dell’ambiente si trova anche nell’investimento in tecnologie green. Come dichiara Tarchini “stiamo realizzando il secondo impianto fotovoltaico sul tetto del FoxTown. Entro marzo 2022 saremo in grado di alimentare il centro commerciale per il 98% con l’energia prodotta dai pannelli solari”. Inoltre, a partire da ottobre 2022, “sarà attiva una centrale di riscaldamento alimentata a cippato, combustibile naturale ricavato dagli scarti di legna di cui il Ticino ha una sovrapproduzione. Utilizzeremo il cippato per riscaldare gli oltre 70mila metri quadrati di superficie del Factory Stores e alcune aziende vicine. Questi interventi ci permettono di non ricorrere a combustibili fossili e di risparmiare l’emissione nell’aria di un milione di chili di CO2 annui’.