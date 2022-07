“L’acqua proveniente dai pozzi di captazione a disposizione dei cittadini?”

I pozzi di captazione

In un’interrogazione inoltrata al Municipio e firmata da Giovanni Poloni, Tiziano Caldelari, Marcella Bianchi e Daniele Fumagalli, viene chiesto all’Esecutivo quali progressi siano stati fatti nella gestione della rete idrica. In particolare, i consiglieri Plr vogliono sapere quanti sono e dove si trovano i pozzi di captazione in disuso presenti sul territorio, funzionali a uno scopo industriale o agricolo, e se vengono sottoposti a manutenzione. Inoltre, viene domandato se il Municipio intende “mettere a disposizione l’acqua non potabile proveniente dai menzionati pozzi a tutti i cittadini e non solo ad agricoltura e industrie, e se il pozzo “Sulmoni” in zona San Martino sarà messo in rete”.