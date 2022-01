Kursaal Locarno sigla accordo con gruppo argoviese

La società Kursaal Locarno SA ha siglato nei giorni scorsi un contratto con Stadtcasino Baden Group, che attualmente gestisce il Grand Casino di Baden. L’accordo riguarda l’affitto, a partire dal 2025, di parte dello stabile della Kursal. Da parte sua il gruppo argoviese, titolare di una concessione di tipo A e che fino a pochi mesi fa aveva una partecipazione nel Casinò di Davos, intende presentare quest’anno una domanda di concessione al Consiglio federale per la gestione di una casa da gioco a Locarno. E l’intento del Kursaal Locarno, si legge in una nota diramata dalla società, è proprio quello di trovare “un nuovo partner per la gestione della casa da gioco all’interno dello stabile di Largo Zorzi”, in vista della scadenza del contratto con l’attuale gestore, il Gruppo ACE, con sede a Zurigo.

La vertenza con l’attuale gestore

Tra l’attuale gestore e Kursaal Locarno è in corso da tempo una vertenza, ricorda la società. “La decisione assunta unilateralmente da Casinò Locarno di non corrispondere il canone locativo pattuito per gli spazi che occupa e di interrompere il versamento dei contributi alla Fondazione Turismo Lago Maggiore e alla Fondazione Cultura nel Locarnese (contributi pattuiti in altrettante convenzioni), ha compromesso il rapporto di fiducia che è indispensabile premessa per stipulare nuovi contratti, tanto più se di lunga durata”. Kursaal Locarno ritiene ora di aver identificato in Stadtcasino Baden Group un nuovo partner contrattuale “affidabile e serio, con cui affrontare la sfida della procedura di concessione e guardare costruttivamente al futuro”. Il contratto di affitto entrerà in vigore soltanto se Stadtcasino Baden Group otterrà la concessione per operare sulla piazza locarnese, e avrà una durata pari alla concessione stessa. Berna dovrebbe esprimersi sul rinnovo delle concessioni per le case da gioco svizzere già nell’autunno del 2023.

La città detiene la maggioranza delle azioni

Lo scorso 13 dicembre il Consiglio comunale di Locarno ha accordato il credito di 3 milioni, chiesto dal Municipio, per acquistare le azioni della Kursaal SA, detenute dall’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli. Un’operazione “strategica” sottolinea la società, che permette alla Città di diventare azionista di maggioranza della società Kursaal Locarno, “garantendosi la possibilità di pianificare a lungo termine e con maggiore autonomia il futuro dell’edificio e della circostante area urbana”. Il sindaco e vicepresidente della Kursaal Alain Scherrer dice di essere rimasto “colpito molto positivamente” dall’approccio del gruppo Stadtcasino Baden, che fin dai primi incontri “ha dimostrato un profondo interesse per la regione del Locarnese”, che non si limita “a una pura logica di business”. Un approccio che Scherrer ritiene “fondamentale per costruire, e soprattutto mantenere nel tempo, un reciproco rapporto solido e duraturo, basato su valori condivisi e sull’amore per la nostra regione”.

Le intenzioni del gruppo argoviese

Secondo quanto dichiarato da Jürg Altorfer, presidente del Consiglio di amministrazione di Stadtcasino Baden Group, il gruppo vuole impegnarsi a sostenere finanziariamente due fondazioni di pubblica utilità ben radicate nel tessuto sociale e attive da lungo tempo nella regione. “Una di queste gestisce l’attività teatrale locarnese, mentre la seconda sostiene progetti ed eventi culturali e turistici di valenza regionale”. Il gruppo vuole poi, come detto, presentare domanda per ottenere la concessione della casa da gioco. “Sono convinto – afferma Altorfer - che possiamo farcela, perché a Baden abbiamo dimostrato per 20 anni che sappiamo il fatto nostro. E, soprattutto, perché il nostro progetto intende creare valore aggiunto per l’intera regione e vogliamo lavorare fianco a fianco con enti pubblici e fondazioni nei settori culturale e turistico. Siamo convinti che potremo creare una situazione ‘win-win’ dalla quale l’intero Locarnese potrà trarre beneficio”. La domanda di concessione verrà presentata dal gruppo argoviese con il sostegno della Città di Locarno. Il contratto d’affitto con la Kursaal rappresentava il prerequisito fondamentale per poter procedere nella prima fase e portare a termine quello che è stato chiamato “Progetto Gottardo”.