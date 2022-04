Jacky, la cagnolina salvata con l’elicottero

Nei primi tre mesi dell’anno già tre gli interventi del gruppo tecnico della SPAB. L’ultimo in ordine di tempo, qualche giorno fa in Val Pontirone, ha richiesto l’utilizzo dell’elicottero e di un’operazione denominata HEC (human external cargo). In sostanza i soccorritori sono stati elitrasportati appesi a 50 metri sotto l’elicottero. Tanto è stato necessario per soccorrere Jacky un incrocio Setter-border collye di 4 anni, scivolato accidentalmente in un profondo canalone in Val Pontirone, sopra il Comune bleniese di Serravalle.