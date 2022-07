Isole verdi per combattere il caldo cittadino

Le soluzioni proposte

“Una delle soluzioni è la trasformazione delle superfici impermeabili, quindi asfaltate, in zone permeabili che permettano il raffrescamento delle strade”, ha detto Solcà. Ma come farlo? “Le aiuole possono essere una soluzione, così come l’installazione di vele per creare delle zone d’ombra o di giochi d’acqua.”