Iragna, scontro tra auto e moto

Un incidente della circolazione è avvenuto sabato pomeriggio, attorno alle ore 14.30, sulla strada cantonale ad Iragna. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media un’Audi con targhe ticinesi, per motivi da stabilire, giunta all’altezza di un cantiere stradale, è entrata in collisione con una moto, immatricolata in Italia. A causa dell’urto il centauro è caduto a terra ferendosi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono note con certezza ma, apparentemente, non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso per circa un’ora.