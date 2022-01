Invade la corsia opposta e si scontra con due auto

Poco prima delle 11 in via Colombera a Pura c’è è stato un incidente della circolazione stradale. Un 62enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese circolava in direzione di Ponte Tresa. In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha invaso la corsia opposta andando a collidere contro due vetture che circolavano in direzione di Lugano.