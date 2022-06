Intelligenza artificiale e cure mediche

Il paziente al centro dell’approccio

Il termine “Intelligenza artificiale” può nascondere una connotazione che alcuni possono trovare inquietante. Tuttavia, come spiegato da Alessandro Ceschi, il focus in questo ambito non è altro che “far progredire la scienza medica a beneficio dei pazienti”. Questo stesso processo si farà a contatto con comitati etici, associazioni dei pazienti e comunità regolatorie.