Inquinamento, vietata la balneazione nel Cassarate

La balneazione nelle acque del fiume Cassarate, per tutto il tratto dal quartiere di Davesco-Soragno fino alla Foce, è vietata fino a nuovo avviso. AlertSwiss ha infatti diramato in serata un allarme inquinamento, sconsigliando anche di far abbeverare gli animali.

Cosa è accaduto

Questa sera, poco prima delle 19, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, in zona Davesco-Soragno è avvenuta un'importante perdita di idrocarburi, che si sono riversati nel fiume.

Intervento immediato

Sul posto, oltre alla Polizia cantonale e, in supporto, la Polizia Città di Lugano e la Polizia comunale Ceresio Nord, sono intervenuti i pompieri di Lugano e gli specialisti dell'ufficio della caccia e della pesca (Ucp), e del nucleo operativo incidenti della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (Spaas). Le operazioni di contenimento e di neutralizzazione dell'inquinante sono attualmente in corso. Non si segnalano feriti.

Uno sbarramento per proteggere il lago

I pompieri di Lugano, contattati da Ticinonews, hanno spiegato di aver contenuto le emissioni tramite degli sbarramenti, e di aver posto un ulteriore sbarramento a protezione del lago all’altezza della Foce.