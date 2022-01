Innalzamento del lago, DT preoccupato

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato lo scorso 20 dicembre un nuovo innalzamento dei livelli del Lago Maggiore nell’ambito del proseguimento della sperimentazione - per il periodo 2022-2026 - della regolazione estiva del bacino imbrifero. Il Dipartimento del territorio – spiega in una nota oggi – ne prende atto ma “esprime preoccupazione per quanto deciso”.

Pericoloso per le Bolle di Magadino

Nella fattispecie, il DT ha esternato i propri timori all’indirizzo dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dei gruppi di interesse coinvolti, evidenziando come in gioco vi sia, in particolare, “la sicurezza contro le esondazioni e la tutela degli ambienti naturali protetti delle Bolle di Magadino”. La regolazione estiva dei livelli del lago Maggiore è stata oggetto nel periodo 2015 – 2020 di un primo programma di sperimentazione che ha permesso di valutare gli effetti del livello estivo massimo di regolazione a +1,25 metri sullo zero idrometrico di Sesto Calende. La sperimentazione, autorizzata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, è stata seguita da un Tavolo Tecnico e si è conclusa nel 2020. Il Cantone Ticino (e per esso il DT) e l’UFAM, hanno partecipato, a partire dal 2017, ai lavori del Tavolo con tre esperti designati. L’Organismo di consultazione bilaterale italo-svizzero, costituitosi nel frattempo, ha espresso un parere formale congiunto sui risultati della sperimentazione conclusa, accompagnato da un’ipotesi tecnica per l’avvio di un nuovo periodo di sperimentazione quinquennale. Con delibera del 20 dicembre 2021, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato il proseguimento della sperimentazione per il quinquennio 2022-2026.

“Mantenere le soglie definite”

Il DT, sulla scorta di quanto deciso dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, precisa che la delegazione svizzera ha ribadito l’opportunità di dare seguito ad un ulteriore periodo di sperimentazione “mantenendo invariate le soglie definite” (livello massimo di regolazione estiva a +1,25 metri, con possibilità di innalzamento a +1,35 metri, nel caso di manifestazione o previsione di situazioni di severità idrica “media” o “alta” nell’area vasta costituita dall’asta del Fiume Ticino e del Fiume Po) per consentire un proseguimento omogeneo delle attività di monitoraggio ambientale. Per contro, “il raggiungimento di un livello estivo massimo ulteriore di +1,50 metri non è un obiettivo a sé stante”, sottolineano.