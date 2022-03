Iniziativa a sostegno dell’Ucraina: “un successo”

Sono 9,3 le tonnellate di beni di prima necessità – essenzialmente medicinali, viveri, prodotti per l’igiene personale e vestiti – a sostegno della popolazione ucraina in fuga dalla guerra che questa mattina alle 5 sono partiti alla volta di Tarnòw in Polonia con il convoglio composto da 7 veicoli e guidato dalla Società Rabadan.