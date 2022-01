Infortunio sul lavoro a Piotta

Questa mattina, poco prima delle 9, si è verificato a Piotta un infortunio sul lavoro in un cantiere in via Funicolare Ritom. Lo riferisce la polizia cantonale.

Un 55enne operaio italiano residente in Leventina stava montando delle strutture all’interno di una galleria. In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è scivolato andando a urtare un montacarichi.