Infortunio a Rivera, uomo ferito gravemente

La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 18, in territorio di Rivera vi è stato un infortunio. Stando a una prima ricostruzione, un 53enne cittadino svizzero residente nel Luganese stava collaborando a dei lavori di smontaggio di un gazebo nell’area dello stand di tiro ed era intento in particolare a tagliare una fascetta da elettricista in plastica servendosi di un coltellino multiuso. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, la fascetta si è improvvisamente spezzata e l’uomo si è ferito gravemente alla gamba con la lama.

Sul posto, oltre alla Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure al 53enne, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.