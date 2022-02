India, la diciannovenne entrata nei cuori dei ticinesi, finalmente parla davanti alle telecamere. La notizia per l’ottenimento del caso di rigore e, di conseguenza, del permesso B per lei e la sua famiglia è stata accolta con molta gioia e incredulità.

Liberi di vivere Adesso infatti India, il fratello Nur e la mamma Munaja, possono restare in Svizzera, liberi di andare dove vogliono, di allargare il cerchio delle amicizie e delle conoscenze, di lavorare e per India di continuare gli studi senza il timore di doverli interrompere.

“Voglio fare l’infermiera” Vorrebbe fare l’infermiera e chissà che un domani possa tornare in Etiopia, il paese di origine, ad aiutare il suo popolo che non ha certo dimenticato e che in questo momento soffre la fame e le pene della guerra.

“Ho vissuto con la paura e l’ansia”

Gli anni passati nell’incertezza sono stati tanti, troppi, e per la giovane sono stati momenti “vissuti con l’ansia di dover andare via e di non poter stringere legami”. La paura di essere rimpatriata nel suo Paese di origine – ha spiegato India – è arrivata nel momento in cui ha capito cosa stesse succedendo alle famiglie come la sua.