Un grande respiro di sollievo per India e la sua famiglia. La Segreteria di Stato della Migrazione di Berna (Sem), infatti, ha riconosciuto il caso di rigore per il caso tanto discusso nelle ultime settimane. India era entrata nei cuori dei ticinesi e in molti si erano mobilitati per fare pressione sul Governo e per trovare al più presto una soluzione per lei e la sua famiglia.