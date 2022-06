Inclusione andicap, “rimane molto da fare”

“Molto è stato fatto, ma molto è ancora da fare”. È quanto sostiene il direttore di Inclusione Andicap Ticino Marzio Proietti, raggiunto dai colleghi di Ticinonews in occasione della conferenza stampa dell’associazione. “La recente verifica dell’attuazione in Svizzera dei principi della convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità lo ha già dimostrato”, spiega Proietti. “Il concetto della parità del diritto, di mettere tutti sullo stesso piano e di conseguenza favorire l’inclusione, non è sempre automatico”, aggiunge.

“Una mappatura per il Ticino per capire cosa migliorare”

Insomma, proprio partendo dai principi della Convenzione Onu verrà definita la pianificazione del settore Lispi dopo il 2023. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il direttore del Dss, Raffaele De Rosa. “Intendiamo effettuare una mappatura a livello del Ticino per comprendere come si situa il nostro Cantone rispetto ai principi, per poi capire gli ambiti di intervento e miglioramento”, spiega De Rosa.