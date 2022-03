Incidente sull’A2, riaperta la strada

Di traverso sulle corsie

Stando alle prime informazioni in nostro possesso il conducente del mezzo, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo, che ha sbandato verso destra finendo per urtare il guardrail, prima di mettersi di traverso sulle due corsie di marcia, bloccando completamente la circolazione in direzione Sud. In un comunicato successivo, la Polizia cantonale ha confermato la dinamica. L’autista è un 54enne bulgaro, che non ha riportato ferite.