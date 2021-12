Incidente sull’A2 a Rancate, due feriti

Un incidente è avvenuto questo pomeriggio, dopo le 14.30, sull’A2 a Rancate, all’altezza della biforcazione per Stabio, in direzione sud. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media un furgoncino, alla cui guida vi era un 38enne italiano della provincia di Brescia, ha tamponato un altro camion che lo precedeva. Il conducente del furgoncino e la passeggera sono rimasti intrappolati tra le lamiere e per estrarli sono intervenuti i pompieri del Mendrisio con le pinze idrauliche “libervit”. I due sono stati trasportati in ospedale e in base a una prima valutazione medica hanno riportato serie ferite, riferisce la Polizia cantonale.