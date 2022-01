Incidente sugli sci per Massimo Suter. Il presidente di GastroTicino si è fratturato l’osso del ginocchio dopo essere caduto mentre sciava nel comprensorio di Andermatt-Sedrun. Ora si trova presso l’ospedale di Ilanz, nel Canton Grigioni, in attesa di essere operato. Lo rileva lui stesso in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove ringrazia chi lo ha soccorso in pista, in particolare il personale della Rega e il figlio. “Nel dramma di una caduta con doppia frattura ossea del ginocchio e operazione pianificata la certezza di ottenere il miglior supporto possibile”, sottolinea Suter.