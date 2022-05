Questa sera poco dopo le 18 si è verificato un incidente della circolazione sulla strada tra Davesco e Soragno. Lo segnala Viasuisse precisando che a causa del sinistro la strada, ora riaperta, era stata chiusa in entrambe le direzioni per la rimozione del veicoloco a partire dal bivio per Ponte di Valle. Le dinamiche sono al momento sconosciute. Stando a quanto comunicatoci dalla Polizia Cantonale si registrano unicamente danni materiali.