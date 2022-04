Incidente stradale a Cadenazzo

Questa sera attorno alle 19:30 si è verificato un incidente della circolazione sulla strada Cantonale a Cadenazzo, all’altezza della Fela. Lo riferisce Rescue Media precisando che, stando alle informazioni in loro possesso, il conducente di una Maserati, immatricolata oltre Gottardo, che circolava in direzione di Bellinzona, per motivi da stabilire si è spostato improvvisamente sulla sinistra, urtando lo spartitraffico ed invadendo la corsia di contromano. In quel momento una Nissan, anch’essa immatricolata oltre Gottardo, circolava regolarmente sulla corsia opposta in direzione di Contone, ma il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto frontale.