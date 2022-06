Incidente stradale a Biasca

Oggi poco dopo le 18:40 in territorio di Biasca c’è stato un incidente della circolazione stradale. Lo comunica la Polizia cantonale precisando che, stando a una prima ricostruzione, una 60enne cittadina svizzera residente nella regione circolava in sella a uno scooter elettrico, la cui velocità massima è di 20km/h e senza obbligo del caso, lungo via Iragna con direzione Lodrino. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, la donna ha perso il controllo del mezzo per poi cadere violentemente a terra.