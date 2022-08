Incidente mortale a Lugano

C’è stato un incidente mortale questa notte a Lugano. Verso l’1:30 un automobilista 72enne domiciliato nel Luganese, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo dell’auto -forse per un malore- mentre entrava in un garage di uno stabile di piazza Riscossa. L’auto è andata a sbattere frontalmente contro la porta dell’autorimessa e ha terminato la sua corsa contro un muro. Lo comunica la Polizia cantonale. Sul posto sono intervenuti agenti cantonale e, in supporto, della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver cercato di rianimare il 72enne, non hanno potuto far altro che constatarne la morte.