Incidente della circolazione a Muzzano

L’incidente

Stando alle prime informazioni raccolte, il conducente di una Jeep immatricolata in Italia stava circolando verso Agno per poi, per motivi da stabilire, entrare in collisione con il fianco sinistro della sua vettura con una Smart immatricolata in Ticino, che circolava in senso opposto. L’impatto ha fatto fare un giro su se stessa all’utilitaria, finita poi a ridosso della scarpata a fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure ad uno dei protagonisti, rimasto ferito ma fortunatamente in modo apparentemente non grave.