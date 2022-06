Incidente A2, deceduto il motociclista

Un incidente con esito letale è avvenuto questa mattina, poco dopo le 06.30, sull’A2 in territorio di Novazzano, che ha comportato la chiusura dell’autostrada a partire da Mendrisio. Stando a una prima ricostruzione della polizia cantonale un 28enne cittadino italiano residente in provincia di Como circolava in direzione sud sulla corsia di destra quando, per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, ha urtato il motoveicolo guidato da un 53enne svizzero residente nel Mendrisiotto. In seguito all’impatto, quest’ultimo è stato sbalzato di sella rovinando violentemente a terra. A causa delle gravi ferite riportate, il 53enne è deceduto sul posto. Illeso per contro il conducente dell’auto.