Incidente a Sant’Antonino perturba il traffico

Si è risolto fortunatamente con soli danni materiali e disagi alla circolazione l’incidente accaduto martedì sera, attorno alle ore 19:15, in via Cantonale a Sant’Antonino. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di un fuoristrada Mercedes immatricolato in Germania e che circolava in direzione di Locarno, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo. Sbandando, ha finito per urtare il guardrail centrale. A causa del colpo, gli airbag del veicolo sono esplosi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per i rilievi del caso e il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa un’ora.