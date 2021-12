Incidente a Rancate, 19enne ferito

Incidente della circolazione questa mattina a Rancate. Ad avere la peggio è stato un 19enne motociclista, che ha riportato ferite di una certa gravità. Lo comunica la Polizia cantonale, che precisa la dinamica dell’incidente: “oggi poco dopo le 9 a Rancate un 19enne motociclista svizzero domiciliato nella regione circolava su via Penate in direzione degli svincoli autostradali. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, in fase di sorpasso ha colliso con un autofurgone guidato da un 64enne cittadino svizzero domiciliato nella regione. Quest’ultimo (circolante nella stessa direzione, ndr) aveva appena iniziato una manovra di svolta a sinistra per entrare sul sedime dei magazzini comunali. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Mendrisio, sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, nonché i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure al giovane lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 19enne ha riportato ferite di una certa gravità. Illeso il conducente dell’autofurgone”.