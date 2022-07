Incidente a Maroggia, grave un motociclista

Un incidente che ha coinvolto una moto e un furgone sull’A2 è avvenuto poco prima delle 20.00 all’altezza di Maroggia, provocando grossi disagi al traffico in direzione sud. Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale il motociclista, un 48enne italiano domiciliato nel comasco, ha perso il controllo del veicolo, rovinando a terra. L’uomo ha finito la propria corsa contro un furgone che in quel momento si trovava incolonnato per un rallentamento del traffico. Stando a una prima valutazione medica il 48enne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con la Rega in ospedale.